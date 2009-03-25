Яценюк: у нас усюди корупція

Народний депутат, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що судова реформа в Україні має проводитись разом із загальною правовою реформою.

Про це він сказав під час зустрічі із суддями Харківського апеляційного суду.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК наголосив, що “судова система потребує реформи, але її треба проводити разом із загальною правовою реформою в Україні”. «Її треба здійснювати, розпочинаючи з системи обрання суддів, підкреслюю: не призначення, а обрання, і закінчуючи механізмами контролю за винесенням судових рішень і відповідальності суддів за ті чи інші рішення, які вони ухвалили», - додав він.

А.ЯЦЕНЮК зазначив, що сьогодні проблема корупції є не тільки в судовій системі. “Корупція в нас є і в уряді, і в місцевій владі, і в міліції, і правоохоронній системі – у нас усюди корупція», - заявив він.