Путін доручив спецслужбам домогтися "перезавантаження правлячого режиму в Україні" - голова СБУ

Президент Російської Федерації Володимир Путін доручив своїм помічникам та спецслужбам домогтися "перезавантаження правлячого режиму в Україні". Про це голова СБУ Василь Грицак повідомив сьогодні на брифінгу.

Читайте такожПравоохоронці заявили про "російський слід" у акції з перекриттям траси на Львівщині"Сьогодні спецслужбами Російської Федерації робляться спроби дестабілізувати ситуацію в Україні шляхом організації штучних провокаційних акцій протесту", - заявив Грицак.

Він повідомив, що з січня 2017 року у західних і північних регіонах України за єдиним планом провокації вчинялися шляхом організації псевдопротестних акцій. Всього було задокументовано 15 таких акцій за участі представників начебто польської, угорської, болгарської етнічних громад. Глава відомства додав, що мета цих акцій полягала у провокуванні міжнаціональних конфліктів.

"СБУ викрила організаторів фейкових акцій, джерела фінансування та наявність єдиного сценарію їх проведення спецслужбами Російської Федерації", - заявив Грицак.

"Спроби розхитати Україну продовжуються. За оперативною інформацією, на закритій нараді вищого керівництва Російської Федерації у травні цього року голова Росії (президент Володимир Путін - УНІАН) розкритикував свого помічника (Владислава) Суркова за провал операції з дестабілізації громадсько-політичної ситуації в Україні. При цьому поставив нове завдання - в найкоротший термін добитись так званої, дослівно "перезагрузки правящего режима в Украине". І тепер місцем для провокацій була обрана столиця - місто Київ", - наголосив Грицак.

За його словами, СБУ запобігла шести спробам організацій акцій біля польського посольства у Києві.

"Лише протягом тижня, з 28 червня по 4 липня 2017 року, службою було викрито шість спроб з боку російської сторони організувати акції протесту під посольством Польщі в Україні. Тільки біля посольства шість спроб", - заявив Грицак.

Він уточнив, що "координатори з Росії вимагали від своїх зв'язкових у Києві провести акцію до роковин Волинської трагедії".

За словами Грицака, сьома провокація була організована біля будівлі польського консульства.

Він додав, що організаторам акції заплатили $3 тис.

"Найняті представники з навколокримінальних середовищ мали звести імпровізовану шибеницю, розлити червону фарбу та спалити зображення польських історичних діячів, підпалити файєри, спрямувати екстремістські гасла. Цими діями вони розраховували спровокувати фізичне зіткнення з правоохоронцями", - зазначив Грицак.

Водночас він додав, що з виділених $3 тис. виконавці $2 тис. привласнили, а на акцію спрямували лише тисячу.

СБУ задокументувала проведення інструктажу учасників акції та їхнє пересування до місця події.

"Того ж дня співробітники СБУ разом з Нацполіцією затримали 29 провокаторів. Серед них був і організатор акції, який вже надав свідчення про замовників", - повідомив Грицак.