"Хтось дуже хоче "розхитати човен": Порошенко заявляє, що не дозволить дестабілізації ситуації в Україні

14:46, 03 березня 2017
Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що не дозволить дестабілізації ситуації в Україні.

Петро Порошенко / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з трудовим колективом Харківського тракторного заводу.

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 «Хтось дуже хоче «розхитати човен», комусь дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, викрикуючи: «Геть!», бо працювати не вміють. Нічого, навіть собачої будки в житті не збудували і закликають до дестабілізації ситуації в державі», - заявив президент.

 «Ми не дозволимо це робити, нам з такими не по дорозі. Робоча Слобожанщина разом з робочою Галичиною, робоча Полтавщина разом з робочою Одещиною, об’єднавшись всі, ми, українці, будемо робити все для того, щоб реформувати державу, робити її заможнішою, збільшувати потужність виробництва, вийти на дуже важливі результати реформ», - додав Порошенко.

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Теги: #Україна#Порошенко