СБУ перехопила розмови осіб, які за завданням спецслужб РФ організовували антиукраїнські акції (аудіо)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив голова СБУ Василь Грицак, оприлюднивши фрагменти перехоплених розмов.

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"СБУ спільно із Генеральною прокуратурою України задокументувала протиправну діяльність колишнього 1-го помічника екс-міністра освіти Табачника Кузьменка А.В та представника ГО "Український вибір" Золотарьова П.О", - сказав Грицак.

Він зазначив, що вказані громадяни у перемовинах між собою вирішували питання щодо організації антиукраїнських проплачених акцій в Житомирській облраді.

За словами голови СБУ, Росія не полишає спроб розхитати ситуацію в України.

"Ті розмови, які ви почули… Ми будемо задавати питання тим, чий голос там був", - запевнив голова СБУ.