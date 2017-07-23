У Путіна прокоментували законопроект про санкції США проти Росії

У Кремлі "вкрай негативно" оцінюють законопроект США щодо санкцій проти Росії та Ірану. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Вкрай негативно", - відповів він на питання, як у Кремлі оцінюють цей законопроект.

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Як повідомляв УНІАН, конгресмени США від обох партій погодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, голосування відбудеться 25 липня.

Також зазначалося, що Палата представників Конгресу США 25 липня розгляне законопроект, що обмежує можливість адміністрації президента Дональда Трампа послабити або скасувати санкції проти Росії.