У Путіна прокоментували законопроект про санкції США проти Росії

09:12, 23 липня 2017
Політика
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У Кремлі прокоментували новий законопроект про санкції США проти РФ.

Ілюстрація REUTERS

У Кремлі "вкрай негативно" оцінюють законопроект США щодо санкцій проти Росії та Ірану. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Вкрай негативно", - відповів він на питання, як у Кремлі оцінюють цей законопроект.

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Як повідомляв УНІАН, конгресмени США від обох партій погодили текст законопроекту про посилення санкцій проти Росії, Ірану і Північної Кореї, голосування відбудеться 25 липня.

Також зазначалося, що Палата представників Конгресу США 25 липня розгляне законопроект, що обмежує можливість адміністрації президента Дональда Трампа послабити або скасувати санкції проти Росії.

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Теги: #санкції проти Росії#Кремль про санкції