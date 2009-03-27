Посол США сподівається, що Київ забезпечить Сі бриз-2009

Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР сподівається, що влада України забезпечить успішне проведення українсько-американського навчання «Сі бриз-2009».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам учора в Севастополі.

За словами В.ТЕЙЛОРА, «проблема була тоді, коли Верховна Рада України не ухвалила рішення щодо проведення таких військових навчань» (очевидно, йдеться про 2007 рік, коли під час проведення навчання «Сі бриз» деякими політичними силами в Україні проводилися акції протесту безпосередньо на місці маневрів, зокрема у Феодосії - УНІАН).

Дипломат додав, що «ми не хотіли б брати участь у військових навчаннях за відсутності відповідного рішення з боку Верховної Ради України».

Однак, підкреслив посол, «якщо український уряд, у тому числі влада Севастополя і Криму, Одеси, інших регіонів, якщо представники органів влади ухвалять відповідні рішення, у тому числі законодавчі, і якщо Міністерство оборони та інші елементи оборонного істеблішменту будуть зацікавлені у таких навчаннях, тоді я можу сказати, що ми будемо дуже раді брати участь у таких навчаннях».

За словами посла, «ми переконані, що український уряд забезпечить успішне проведення таких навчань».

Як повідомляв УНІАН, передбачається, що навчання «Сі бриз-2009» пройде влітку 2009 року в територіальних водах і на військових полігонах України. Метою навчання є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних сил під час планування і проведення миротворчої (антитерористичної) операції.