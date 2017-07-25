У Страсбурзі натякнули, що через дії "Л/ДНР" можна позиватися до Росії

В першому рішенні Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за скаргою, яка пов’язана із втратою Києвом контролю над територією ОРДЛО, міститься згадка на можливість позиватися в Страсбурзі до Росії через події на Донбасі.

Відповідне посилання включене до мотиваційної частини резонансного рішення Суду, повідомляє "Європейська правда".

Блок за назвою "оцінка Суду" починається параграфом, в якому ЄСПЛ наводить приклад зі своєї практики, який стосується невизнаного Придністров’я – в ньому позивач довів відповідальність російської влади за порушення прав людини самопроголошеною придністровською "владою".

В ЄСПЛ зазначили, що у "луганській справі" позивач сам звузив можливість свого виграшу, оскільки оскаржував дії лише України, проігнорувавши причетність Росії.

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"Сфери вивчення справи Судом обмежена тим фактом, що скарга подана лише проти України, на відміну, приміром, від справи Ілашку проти Молдови та Росії (прим: йдеться про скаргу щодо Придністров’я, у якій ЄСПЛ визнав Росію винною та відповідальною за всі дії придністровської влади), а також тим, що заявник не скаржився на порушення його прав через недостатню співпрацю між Україною та іншою Високою договірною стороною (тобто Російською Федерацію, яка є підписантом Європейської конвенції з прав людини)", - йдеться у згаданому параграфі рішення суду.

Рішення ЄСПЛ, включно з цією фразою, було підтримане суддями одноголосно.

Ці формулювання дають підстави стверджувати, що у скаргах, пов’язаних з діяльністю "Л/ДНР", Європейський суд з прав людини готовий до розгляду звинувачень проти Росії.

Раніше повідомлялося, що у вівторок Україна виграла в ЄСПЛ першу справу, пов’язану з втратою контролю над Луганськом.