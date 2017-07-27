Генпрокуратура перевірить заяви про начебто підроблення НАБУ підпису помічниці Полякова

Народний депутат від фракції «Народний фронт» Максим Поляков заявляє, що Генеральна прокуратура України (ГПУ) перевірить заяви про начебто підроблення працівником Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) підпису його помічниці Тетяни Любонько. Про це Поляков написав на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожЗахист нардепа Полякова подав апеляцію на рішення суду"Хочу поінформувати суспільство про те, що за заявою моєї помічниці про підроблення її підпису працівником НАБУ 21 липня 2017 року Генеральною прокуратурою України внесено відомості до ЄРДР про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 366 КК ("службове підроблення") та ч.1 ст. 365 КК ("перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронних органів")", - повідомив Поляков.

Він додав до допису фото відповіді ГПУ на заяви Любонько. У документі зазначається, що за її заявами про вчинення кримінальних правопорушень від 19 липня Генпрокуратурою 21 липня внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 365 та ч.1 ст. 366 Кримінального кодексу ("перевищення влади або службових повноважень"; "службове підроблення").

Як повідомляв УНІАН, помічник підозрюваного у хабарництві депутата Полякова Любонько підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368 ("прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою"), ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 ("зловживання впливом"), ч. 2 ст. 369-2, ч. 2 ст. 240 ("порушення правил охорони або використання надр") Кримінального кодексу..

Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що "зафіксована абсолютно чітко розмова Любонько з депутатом Поляковим, з якої випливає, що він чітко знав суму вимагання, графік надходження коштів і пропорцію розділення між отримувачами цих коштів". За словами генпрокурора, це зафіксовано на аудіо- та відеозаписах, здобутих під час розслідування.