Поляков стверджує, що не знав про переговори своєї помічниці щодо "винагороди" за поправки в законопрект

Народний депутат Максим Поляков (фракція «Народний фронт») стверджує, що не знав про переговори своєї помічниці щодо отримання коштів за внесення поправок до законопроекту, за словами генпрокурора Юрія Луценка, це не відповідає дійсності. Як передає кореспондент УНІАН, суперечка сталася на засіданні Комітету Верховної Ради з питань Регламенту під час розгляду подання про притягнення Полякова до кримінальної відповідальності.

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Поляков підтвердив, що його помічниця Тетяна Любонько працювала в Апараті ВР як його штатний помічник.

На запитання депутатів, чи знав він про переговори щодо грошової винагороди за внесення поправок до законопроекту щодо видобутку бурштину, Поляков сказав: «Ні, мені про це не відомо».

На уточнювальне запитання, коли і за яких обставин Поляков почув і побачив про те, що відбулося з його помічницею, зокрема отримання нею коштів, Поляков відповів: «Мені стало відомо тільки що з кінофільму. А те, що відбувалося три тижні назад, в понеділок, мені стало відомо від кількох різних людей».

Реагуючи на ці слова Полякова Луценко зазначив, що ці твердження не відповідають дійсності, оскільки «зафіксована абсолютно чітко розмова Любонько з самим депутатом Поляковим, з якої випливає, що він чітко знав суму вимагання, графік надходження коштів і пропорцію розділення між отримувачами цих коштів».

За його словами, все це зафіксовано на аудіо- та відеозаписах, здобутих у розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Луценко сьогодні на засіданні Регламентного комітету Верховної Ради показав аудіо- та відеозаписи, на яких, як він стверджує, Полякову та депутату Бориславу Розенблату передають хабарі.

На записах нібито помічниця Полякова Любонько веде переговори з Катериною, яка нібито є агентом Спеціальної антикорупційної прокуратури, щодо виплати фінансової винагороди Полякову та Розенблату за внесення ними правок до законопроекту щодо легалізації видобутку бурштину.

Також на засіданні продемонстрували відео за участю нібито Розенблата, де він уточнює суми в доларах, які були передані, зокрема, через нібито помічницю Полякова за внесення до законопроекту необхідних поправок.

Довідка УНІАН. 21 червня генпрокурор вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Борислава Розенблата і Полякова.

В діях Розенблата вбачаються ознаки зловживання впливом та хабарництва на загальну суму 280 тис. доларів, в діях Полякова – ознаки зловживання впливом та хабарництва. Ці депутати підозрюються в отриманні неправомірної вигоди за внесення до парламенту законопроектів і вчинення інших дій, пов’язаних з видобутком бурштину.

Розенблат і Поляков відкидають всі звинувачення.

20 червня було повідомлено про підозри двом охоронцям депутата Розенблата; помічнику-консультанту депутата Полякова, а також трьом представникам міжфракційного об'єднання Верховної Ради «Депутатський контроль».