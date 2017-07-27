Україна не видавала Саакашвілі до Грузії через ризик політичних переслідувань - ЗМІ

ГПУ відмовила Грузії у видачі Михеїла Саакашвілі у березні 2015 року, оскільки вбачала у справах проти нього переслідування за політичні переконання. Про це свідчить документ Генпрокуратури за березень 2015 року, який отримала "Українська правда".

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"Аналіз запитів грузинської сторони у сукупності з доповіддю Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ, резолюцією Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) щодо Грузії, а також численних публікацій у ЗМІ стосовно Саакашвілі М.Н. дає підстави вважати, що запит про його видачу був зроблений з метою переслідування за політичні переконання", - сказано у документі.

Документ ГПУ датований 31 березня 2015 року, і він містить перелік справ, порушених грузинською стороною проти Саакашвілі. При цьому указ про надання громадянства України Михеїлу Саакашвілі президент Порошенко підписав 29 травня 2015 року.

При цьому Міграційна служба заявляє, що Саакашвілі позбавлено громадянства України через "подання неправдивих відомостей або фальшивих документів".

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Державної міграційної служби України з’явилися інформація, з якої можна було зробити висновок про те, що Порошенко видав указ про позбавлення громадянства України Саакашвілі. У повідомленні зазначалось, що отримані від грузинської сторони матеріали стосовно Саакашвілі опрацьовані ДМС України та розглянуті Комісією з питань громадянства при президенті України.

"За Конституцією України президент України приймає рішення про втрату громадянства України на підставі висновків Комісії з питань громадянства", - зауважили у відомстві.

В Адміністрації президента України підтвердили, що глава держави Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Міхеіла Саакашвілі, та наголосили, що відповідно до законодавства про захист персональних даних, цей нормативний акт не підлягає публікуванню, оскільки містить конфіденційну інформацію.