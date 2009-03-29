Газпром заперечує, що підтримав позов RosUkrEnergo проти України

Інформація про те, що ВАТ "Газпром" нібито підтримав швейцарського трейдера RosUkrEnergo в судовому розгляді проти "Нафтогазу України" в арбітражному суді Стокгольма, не відповідає дійсності, заявив РІА "Новости" представник управління інформації російської компанії.

"Наприкінці минулого тижня з`явилися чутки про те, що "Газпром" нібито підтримав одну із сторін в судовій суперечці про об`єми газу в українських ПСГ. Це не відповідає дійсності", - сказав співробітник управління інформації "Газпрому".

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Стокгольмський арбітражний суд провів попереднє слухання справи за позовами швейцарського трейдера "РосУкрЕнерго" (RosUkrEnergo) до НАК "Нафтогаз України" про стягнення більш як 600 мільйонів доларів.

Як написала газета "Комерсант", ще тиждень тому їх перспектива викликала сумнів, оскільки один з акціонерів RosUkrEnergo, "Газпром", не підтримував позицію трейдера і навіть виключив його зі схеми постачань газу до України. Проте, за даними видання, російсько-ЄС-український газовий конфлікт примусив колишніх партнерів знову консолідувати зусилля в суді.