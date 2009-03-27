У Стокгольмському суді Газпром став на сторону RUE проти Нафтогазу

У Стокгольмському арбітражному суді 24 березня заслуховували позиції сторін щодо позовів RosUkrEnergo (50% належить "Газпрому", 45% – підприємцеві Дмитру Фірташу і 5% – Івану Фурсину) до НАК "Нафтогаз України". Про це Комерсант-Україна розповіло джерело в Газпромі.

"Суд об`єднав кілька позовів в одне провадження. Суть їх полягає в тому, щоб повернути заборгованість `Нафтогаза` в обсязі більше $600 млн. за газ, спожитий Україною в 2008 році, а також примусити НАК підняти зі сховищ і транспортувати до кордону з Польщею до 11,5 млрд кубометрів газу", - цитує слова джерела видання. Прес-секретар "Нафтогаза" Валентин Землянський підтвердив, що попереднє засідання суду пройшло, але від коментарів відмовився. Директор East European Gas Analysis Михайло Корчемкин з урахуванням падіння цін на газ в II кварталі 2009 року оцінює другий позов в грошовому виразі в $3 млрд.

Водночас джерело, близьке до Дмитра Фірташа, уточнило, що на засіданні суду "Газпром" підтримав вимоги RUE. Зміну позиції монополії, яка звинуватила трейдера в розпалюванні газової війни Росії і України на початку року, співбесідник видання пояснює тим, що у понеділок була підписана газова декларація ЄС і Україною, в якій міститься ініціатива покупців купувати весь російський газ на російсько-українському кордоні. Цей документ викликав жорстку критику з боку Москви.

Втім, Україна і без того вже готова піти назустріч Росії. Як розповіло Комерсантові джерело в апараті прем`єр-міністра України, наміри Юлії Тимошенко залучити інвестиції на модернізацію української газотранспортної системи (ГТС) не були підтримані Токіо. "Японці в ході переговорів старанно уникали теми інвестицій в модернізацію ГТС України, хоч і запропонували допомогти своїми фахівцями». І після візиту до Японії пані Тимошенко виявляла вже значно більше лояльності до Росії, ніж кількома днями раніше в Брюсселі...