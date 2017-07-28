Лицем до лиця із клоуном: з'явився новий трейлер хоррора "Воно"

13:48, 28 липня 2017
Політика
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Глядачам знову представляють сцену з появою в каналізації моторошного клоуна, однак, на відміну від першого трейлера, тепер він знятий більш крупним планом.

Клоуна з каналізації показали ще ближче / скріншот

Студія Warner Bros. опублікувала новий трейлер хоррора «Воно». Ролик викладений на YouTube-каналі кінокомпанії.

Відеозапис показує жителів маленького американського міста, в якому починають зникати діти. Глядачам знову представляють сцену з появою в каналізації моторошного клоуна, однак, на відміну від першого трейлера, тепер він знятий більш крупним планом.

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Клоун з'являється в трейлері ще кілька разів, він лякає жителів. Після цього група підлітків вирішує самостійно розібратися в ситуації і знайти зниклих.

Стрічка режисера Андреса Мускетті вийде на екрани 8 вересня. Картина стала рімейком фільму жахів 1990 року. Обидві роботи засновані на однойменному романі Стівена Кінга.

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Теги: #новий трейлер Воно#фільм по Стівену Кінгу#клоун у трейлері