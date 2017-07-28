Росія намагається загарбувати не лише чужу територію, але й історію та культуру - Філарет

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет наголошує, що Росія намагається загарбувати не лише чужу територію, але й історію та культуру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі після молебню біля пам'ятника князю Володимиру Великому.

Читайте такожФіларет: у нас з Московським патріархатом різні поняття миру

“Правда на нашому боці. І про це знає не лише вся Україна, а і весь світ знає, що правда з нами. Тому що ми ядерну зброю віддали, тому що миролюбива держава, і не ми напали на Росію, а Росія відібрала у нас тимчасово Крим. І хоче Донбас тепер відібрати”, - зауважив патріарх Філарет.

Він поставив риторичне питання, хіба християнська віра полягає у тому, щоб загарбувати чуже. «Не тільки територію, а навіть і історію, і культуру», - зазначив предстоятель УПЦ КП Філарет.

Він, зокрема, зауважив, що у Росії зараз пропагандують, що князь Володимир “мало не хрестив Москву, яка з'явилася у ХІІ столітті”.

“А вони йому там поставили пам'ятник. А храмів на Русі на честь Володимира нема. А пам'ятник поставили - для того, щоб підкреслити, що “Володимир - наш”, - наголосив предстоятель УПЦ КП Філарет.

Крім того, він нагадав, що Росія намагалася присвоїти собі і королеву Франції Анну Ярославну, що вона нібито має російське походження.

“Бачите, як спотворюється істина. Все викривляється, і неправда видається за правду”, - зауважив патріарх Філарет.