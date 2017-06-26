Макрон втер носа Путіну, говорячи про Анну Ярославну як символ давніх відносин Франції та України (відео)

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон вважає, що київська княжна Анна Ярославна є символом давніх відносин Франції та України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Парижі.

"Між нашими двома країнами є дуже давні відносини, дуже глибока історія, і ми цьому приділили деякий час сьогодні, щоби віддати належне Анні Київській, і ви показали, наскільки важлива ця історія XI століття, дуже давня, наскільки глибоко закорінені наші давні відносини", - заявив Макрон.

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Як повідомляв УНІАН, раніше лідер РФ Володимир Путін під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном назвав королеву Анну Ярославну "руською".

Заступник глави АП Дмитро Шимків заявив, що російський президент Володимир Путін "намагався ввести в оману" французів, назвавши Анну Ярославну "руською".