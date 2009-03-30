Медведєв: Путін і я - це два хороших поліцейських

Дмитро Медведєв дав інтерв`ю телекомпанії ВВС.

У ході інтерв`ю президентові РФ поставили наступне запитання: «Коли президент Саркозі був в Росії, з`явилася інформація, Путін тоді сказав: я поганий поліцейський, а президент - хороший поліцейський. Якою ви бачите ситуацію, він вірно її змалював?». Не стримуючи сміху, Дмитро Медведєв відповів наступне: «Ні, я думаю, що ми обидвоє хороші поліцейські».

Не обійшли стороною в ході бесіди і тему можливого обрання Медведєва на другий термін. Як з`ясувалося, президент про це ще не думав. Поки російський лідер має намір допрацювати спочатку нинішній термін і «подивитися, що буде». Після свого перебування у владі Медведєв хоче бачити Росію освіченою і демократичною країною.

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