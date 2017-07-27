У ЗМІ опублікована нібито анкета Саакашвілі, дані якої стали приводом для позбавлення його громадянства (документ)

У мережі з'явилась нібито анкета на отримання українського громадянства екс-губернатором Одеської області Михеїлом Саакашвілі, інформація з якої стала приводом для позбавлення його українського паспорта. Документ опублікувало видання "Обозреватель".

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В анкеті з підписом Саакашвілі зазначено, що він "під судом та слідством на території іноземних держав не перебуває" і підтверджує достовірність викладених у заяві відомостей та дійсність поданих документів.

Також там зазначено, що підстав, за яких згідно зі ст. 9 Закону України "Про громадянство України" він не міг отримати українське громадянство, немає.

Відзначимо, що в указі президента про надання Саакашвілі громадянства сказано, це відбувається через "особливий державний інтерес" України, а в опублікованій анкеті - на аналогічному пункті стоїть відмітка "ні".

Як повідомляв УНІАН, 26 липня на сайті Державної міграційної служби України з'явилися інформація, з якої можна було зробити висновок про те, що Порошенко видав указ про позбавлення громадянства України Саакашвілі.

Міграційна служба заявляє, що Саакашвілі позбавлений громадянства через "надання неправдивих відомостей або фальшивих документів" в анкеті на його отримання.

В Адміністрації президента України підтвердили, що глава держави підписав указ про припинення громадянства Михеїла Саакашвілі, і наголосили, що цей нормативний акт не підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства про захист персональних даних, оскільки містить конфіденційну інформацію.

27 липня в українських ЗМІ з'явилося повідомлення про документ ГПУ, датований 31 березня 2015 року, в якому сказано, що Україна не видає Саакашвілі Грузії через ризик політичних переслідувань. Той же документ, за повідомленням ЗМІ, містить перелік справ, порушених грузинською стороною проти Саакашвілі.

Незважаючи на це, 29 травня 2015 року президент Порошенко підписує указ про надання Михеїлу Саакашвілі громадянства України.