БЮТ підтримає креатуру Ющенка на посаду голови МЗС

Фракція БЮТ підтримає кандидатуру Олега ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив: «Ми будемо підтримувати цю кандидатуру».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, 1 квітня Верховна Рада планує заслухати щорічне послання Президента України, і не виключено, що глава держави Віктор ЮЩЕНКО може звернутися до парламенту щодо голосування у четвер, 2 квітня, по кандидатурі міністра закордонних справ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Президент вніс на затвердження парламенту кандидатуру О.ШАМШУРА на посаду міністра закордонних справ.

О.ШАМШУР з 2005 року обіймає посаду посла України в США.