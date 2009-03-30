ПР знайшла причину для дострокових виборів Президента та ВР

Перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ переконаний у існуванні в державі підстав для проведення дострокових парламентських і президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

За його словами, причина для дострокових виборів Верховної Ради є ще з літа минулого року. О.ЛАВРИНОВИЧ вважає, що в парламенті «немає коаліції, до складу якої входила б більшість від конституційного складу».

О.ЛАВРИНОВИЧ нагадав, що, відповідно до Конституції України, якщо в парламенті протягом 30 днів не створено коаліцію, то це є підставою для її розпуску Президентом.

Говорячи про проведення дострокових президентських виборів, О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що це може бути: власне бажання і «невласне бажання», тобто 338 і більше народних депутатів голосують за імпічмент Президента, попередньо дотримавшись відповідної процедури.

О.ЛАВРИНОВИЧ зазначив, що можуть бути «і більш екзотичні обставини, які можуть виникнути, щоб була можливість достроково провести вибори Президента України».

Водночас, говорячи про можливість одночасного проведення дострокових виборів Президента і ВР, перший віце-спікер зазначив, що тут є технічні проблеми, оскільки Конституцією та законодавством передбачені різні терміни проведення президентської і парламентської передвиборчих кампаній.