Чому Янукович вирішив спробувати ще?

Більшість політологів вважає, що Партія регіонів організовує акції протесту для підтримання іміджу опозиційної сили.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА».

Центр нагадує, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ погрожує найближчим часом повторно організувати акції протесту проти дій влади, а також блокувати парламент. У зв`язку з цим центр звернувся до політичних і економічних експертів із запитанням: «З якою метою ПР організовує акції протесту?».

Так, на думку голови правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира ФЕСЕНКА, наміри Партії регіонів повторно організувати мітинги засвідчують, що у самій партії визнають невдалими акції минулого тижня, особливо тієї, що відбулась в Києві.

“Очікування не виправдались. Навіть для телевізійної картинки людей було не достатньо. Думаю, що саме тому “регіонали” хочуть другої спроби”, - сказав В.ФЕСЕНКО.

Ще однією причиною такої заяви є, на думку експерта, актуалізація теми дострокових парламентських виборів.

“Схоже на те, що зараз і в Партії регіонів, і особливо в Секретаріаті Президента всерйоз думають про можливість проведення таких виборів вже в найближчій перспективі, швидше за все, в червні... Думаю, що така активність Партії регіонів має на меті підштовхнути проведення дострокових парламентських виборів. Можливо, такі акції будуть проводитись, щоб організувати тиск на головні державні інституції, на парламент, можливо продемонструвати вимоги дострокових виборів Президенту. Це надасть певну аргументацію, дасть можливість стверджувати, що дострокові вибори відбулись не просто так, а як відповідь на вимоги протестантів”, - припустив Ф.ФЕСЕНКО.

У свою чергу, керівник соціологічної служби «Український барометр» Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Партія регіонів організовує акції протесту проти дій влади для підтримки іміджу опозиційної політичної сили.

“Насправді, інтелектуальне ядро Партії регіонів явно розгубилося, і у них немає серйозних пропозицій антикризового характеру. Всі ці пропозиції з російської легко переписуються на українську. Я маю на увазі, що беруться якісь російські базові рецепти, перекладаються українською і вважається, що це особливий інтелектуальний вклад партії у вирішення кризових проблем на Україні... Тому “регіоналам” знадобилися якісь докази опозиційності”, - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

На його думку, Партія регіонів йде на президентську кампанію, не маючи серйозних пропозицій, тому імітація опозиційності замінить і компенсує відсутність серйозних ідеологічних концептів.

Директор політико-правових програм Українського Центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова Юрій ЯКИМЕНКО також переконаний, що “регіонали” організовують акції протесту, аби показати, що вони “були, є і залишаються опозиційною силою, яка уособлює протестний потенціал, невдоволення нинішньої владою, а не, скажімо, комуністи чи якісь нові сили”.

„Цілі озвучені – домогтися того, щоб нинішня влада пішла у відставку, або створити такі умови. Акції спрямовані ще й на те, щоб підтримувати в тонусі виборців Партії регіонів, а також, щоб перед виборами перехопити протестний негатив і спрямувати його проти своїх політичних опонентів”, – нагадав експерт.

Водночас він вважає, що інтенсифікація акцій і перенесення їх в столицю не призведуть до відставки уряду чи Президента, або проведення дострокових виборів парламенту.

Водночас, президент Української Академії політичних наук Микола МИХАЛЬЧЕНКО висловив думку, що соціальна, політична та ідеологічна ефективність акцій протесту є мізерною.

“Партія регіонів це робить, безумовно, для того, щоб нагадати про себе. Якщо партія вважає, що вона може витрачати кошти тільки для цього, то ефективніше, на мою думку, було б нагадувати про себе новими законопроектами, роботою на соціальну злагоду в суспільстві і т.д”, - зауважив експерт.

За його словами, “всі сьогодні знають, що ці акції організовані за гроші”. При цьому М.МИХАЛЬЧЕНКО висловив думку, що партіям, не тільки Партії регіонів, краще активніше працювати на місцях: в маленьких містечках, на селі.

Президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ також вважає, що партії регіонів треба ефективніше працювати в парламенті та співпрацювати з урядом, а не організовувати акції протесту.

“Регіоналам” слід пропонувати альтернативи, а в найкращому випадку долучитись до уряду і створити велику коаліцію, яка б взяла відповідальність за стан країни. Це б одразу стабілізувало ситуацію в країні. Вважаю, що створення коаліції у складі БЮТ, Партії регіонів, Блоку Литвина і частини НУ-НС сприяло б вирішенню двох питань: виведення країни із кризи і прийняття нової редакції Конституції”, - сказав І.ЖДАНОВ.

Однак зрозуміло, зауважив він, що Партія регіонів буде діяти сьогодні за іншим сценарієм. “За допомогою подібних акцій протестів ситуація в країні розкачується. Це намагання створити суспільне підґрунтя для того, щоб легітимізувати ідею відставки діючого уряду”, - сказав експерт.