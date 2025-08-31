Хоча ця ідея не є новою, саме молоде покоління зробило її модним трендом.

Зростання цін на перевезення багажу і сувора політика авіакомпаній щодо нього змушують туристів шукати креативні способи економії під час подорожей. Останнім часом серед покоління Z та мілленіалів набув популярності тренд подорожей без жодного багажу — лише з телефоном та гаманцем, пише DailyMail.

У деяких випадках мандрівники наповнюють кишені деякими найнеобхіднішими речами або замовляють доставку валіз поштою, що виходить дешевше, ніж брати їх із собою в літак. Опитування, проведене сервісом Send My Bag серед 1000 людей, показало: 48% респондентів переконані, що авіакомпанії навмисно наживаються на заплутаних правилах щодо багажу. Водночас 37% мандрівників протягом року переплатили близько 130 доларів за перевищення ваги.

"Я не думаю, що справедливо накладати величезні штрафи на людей за багаж, такий як ручна поклажа, коли вони вже в аеропорту. Я розумію, що брати плату за зареєстрований багаж — це справедливо, але ціни абсолютно завищені, воно того не варте", - розповіла 28-річна Рейчел Келлі, яка летіла з Ірландії до Австралії.

За її словами, політ без багажу дозволив їй зекономити загалом близько 400 доларів. Вона зізнається, що іноді перед посадкою на літак ховає сумку під пальто або одягає одразу кілька светрів, щоб уникнути додаткових витрат. Утім, Келлі не приховує, що кожного разу нервує і боїться бути викритою.

Втім, це не єдина дивна тенденція в авіаподорожах. Минулого року популярності набрав тренд на повну відмова від розваг на борту: без музики, фільмів чи навіть їжі. Дехто під час перельоту лише спостерігає за картою руху літака.

Як зазначає DailyMail, нові тренди викликають подив, але водночас відображають бажання пасажирів боротися з високими витратами та нав’язаними правилами авіакомпаній.

