Тимошенко: наприклад, візьмемо Другу світову війну

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО не підтримує ініціативу щодо одночасного проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Війна призведе до повної дестабілізації політичної ситуації в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр нагадала, що дострокові президентські вибори можливо провести лише за умови оголошення імпічменту главі держави, а ця процедура є недоцільною, оскільки до чергових президентських виборів залишилося небагато часу.

Аргументуючи свою позицію, прем’єр навела приклад, коли країна знаходиться у стані війни.

«Наприклад, візьмемо Другу світову війну. Країну потрібно захищати, захищати кордони, людей, а в цей час армію розпускають і кажуть: «Там є корисна справа, давайте покопаємо картоплю, буряки». Хто тоді захищатиме кордони, людей, хто буде захищати країну і бюджет», - сказала вона.

«Якщо на півроку, а парламентські вибори – це півроку всі політики знімуться і підуть на вибори, від країни не залишиться нічого. Можливо комусь це на руку. Враховуючи те, що наш уряд працюватиме, поки прийде новий уряд, новий парламент прийде через півроку – немає уряду, немає керівництва Верховної Ради – це ще три місяці на всі консультації і прийняття рішень. В кризу 8 місяців країна буде без парламенту, без законів, практично без уряду, тому що всі пішли «копати картоплю», на округи спілкуватися з людьми. Хто захистить країну?», - сказала глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що інші країни в умовах кризи навіть чергові вибори переносять на 1-2 роки.

Як повідомляв УНІАН, на одночасному проведенні дострокових президентських і парламентських виборах наполягає Партія регіонів.

Водночас Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє про можливість проведення дострокових парламентських виборів.