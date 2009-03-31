Тимошенко переклала відповідальність на НУ-НС і Президента

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що блокування урядових антикризових законів пропрезидентською фракцією “Наша Україна – Народна самооборона” під час голосування 31 березня у парламенті ускладнить співпрацю України з Міжнародним валютним фондом.

Таку думку вона висловила в програмі «Свобода слова» на телеканалі ICTV, відповідаючи на запитання, чи не зашкодить співпраці з МВФ її небажання скорочувати видатки бюджету на виплату пенсій.

«Якщо президентська фракція не проголосує, а такі погані сигнали є, то ми будемо мати неприйнятий антикризовий пакет, і це ускладнить повністю всю роботу з Міжнародним валютним фондом і ускладнить формування доходної частини бюджету», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас, прем’єр розраховує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО «чітко дасть позитивну команду» своїй фракції на підтримку пакету законів.

Вона також сподівається, що урядовий пакет законопроектів підтримають всі парламентські фракції.

«Я хочу вірити в те, що опозиція не для того, щоб руйнувати країну, а для того, щоб її підтримати. Тому я розраховую на голосування всіх фракцій», - сказала прем’єр.

Водночас, на думку Ю.ТИМОШЕНКО, підтримати антикризові законопроекти повинні як мінімум фракції БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина.

Як повідомляв УНІАН, на 31 березня у ВР запланований розгляд підготовлених і узгоджених із міжнародними організаціями чотирьох антикризових законопроектів у остаточному читанні.

29 березня прем’єр заявила, що Президент пообіцяв їй, що фракція “Наша Україна-Народна самооборона” 31 березня проголосує за 4 антикризових законопроекти, запропоновані урядом, ухвалення яких дозволить відновити співпрацю з МВФ.

30 березня заступник глави Секретаріату Президента – представник Президента у Верховній Раді Ігор ПОПОВ заявив, що В.ЮЩЕНКО упевнений, що фракція блоку «Наша Україна – Народна самооборона» у Верховній Раді підтримає законопроекти антикризового пакета.

Разом із тим, депутат від НУ-НС Анатолій МАТВІЄНКО на одному з телеканалів повідомив, що НУ-НС визначиться з підтримкою антикризового пакету законопроектів уряду 31 березня о 9 ранку на засіданні фракції.