Аваков вимагає позбавляти громадянства України за отримання російських паспортів

Коментуючи оголошену Росією спрощену процедуру отримання громадянства для українців, глава МВС Арсен Аваков заявив, що українське громадянство не повинно бути сумісним з російським за жодних умов. Про це він написав у своєму Facebook.

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"Якщо після трьох років війни, смертей і брехні, принесених Росією українцям - досі залишається той простак, нехай навіть він говорить не так, як я, на слобожанському українському суржику, а на чистій лінгвістичній російській – і він хоче возз'єднаєтися з "матінкою Росією" - нехай!.. Терміново нехай бере собі російський паспорт! Тільки наше українське громадянство з такого роду вчинком сумісне бути не повинно. Ніяк", - заявив Аваков.

"Переконаний, що восени, з початком роботи парламенту потрібно негайно вносити зміни в українське законодавство - більш чітко, твердо й недвозначно прописавши процедури надання і позбавлення громадянства, непохитні права громадян України - незалежно від будь-чиєї волі в самій Україні і за її межами. Що б не виникало ні казусів Саакашвілі, ні потираючих рученята кремлівських мрійників, що ваблять червоними обкладинками замість наших красенів з тризубом!" – підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, у липні Держдума РФ прийняла закон, який дозволяє отримувати російський паспорт без довідки про відмову від громадянства України. Зокрема, обговорюється порядок заявки без надання підтвердження від української сторони при відмові від громадянства України для отримання виду на проживання та паспорта в РФ.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявляла, що загальна кількість громадян України, які перебувають на території Росії на 16 березня 2017 року, склало 2 млн 300 тис. 320 осіб. За її словами, з них більше мільйона - біженці з Донбасу.