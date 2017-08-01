Україна веде переговори про розширення безвізу з низкою країн (список)

Україна активно веде перемовини щодо запровадження безвізових поїздок для своїх співгромадян з країнами Європи, Північної та Південної Америки, Азії. Таку відповідь надало Міністерство закордонних справ України, передає "Главком".

Наразі питання спрощення режиму поїздок порушено перед Вануату, Гренадою, Колумбією, Кувейтом, Південною Кореєю, Маршалловими островами, Мексикою, Об’єднаними Арабськими Еміратами, Самоа, Соломоновими островами, Таїландом, Тринідадом і Тобаго, Тувалу та Уругваєм.

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За результатами переговорів укладено двосторонні угоди про безвізові поїздки громадян із Сент-Кіттс і Невісом та Албанією. Одностороннє рішення про запровадження безвізового режиму для громадян України ухвалено Коста-Рикою і Маврикієм.

Як повідомляв УНІАН, з 11 червня набуло чинності рішення Європейського Союзу про надання громадянам України безвізового режиму для короткотермінових подорожей до країн ЄС і Шенгенської зони, за винятком Великої Британії та Ірландії.