Україна передасть до ЄСПЛ графіки вторгнення російських військ (відео)

Покази півсотні свідків та близько сотні відеоматеріалів – такі докази спрямувала Україна до Європейського суду з прав людини у Страсбурзі, і всі вони стосуються анексії Криму. Про це в ефірі "5 каналу" повідомив урядовий уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

Загалом же у Страсбурзі розглядають п'ять позовів проти Росії. Йдеться не лише про анексію півострова, а й про агресію на Донбасі, докази якої українська сторона надасть служителям Феміди уже через два місяці.

Читайте такожУ Страсбурзі натякнули, що через дії "Л/ДНР" можна позиватися до Росії

"Під кожний відеозапис у нас є або свідчення особи, яка робила аудіо запис, або була "на картинці". Ми зробили три окремих графіки. Один – входу російських військ. Ми показали, яка частина, коли заходила, де розвантажувалась…, коли вона звідти пішла. А окремо ми зробили графік захоплення української інфраструктури. У нас є інформація, графік щодо захоплень чи блокувань українських військових частин – і там, особливо що стосується кінця лютого-початку березня, у нас взагалі є інформація по годинах або хвилинах", – розповів Ліщина.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим, організувавши "референдум" з його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% висловилися за приєднання Криму до Росії.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя. Країни Заходу не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій проти РФ.