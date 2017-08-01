Німецькому екс-депутату далася взнаки організація групової поїздки до окупованого Криму
Компанія Схід-Захід (WOG), головою якої є Таусс, організувала групову поїздку в окупований Крим.
Проти німецького колишнього депутата бундестагу Йорга Таусса, компанія якого організувала поїздку в окупований Крим, розпочато розслідування. Про це у своєму Twitter написав глава МЗС Павло Клімкін.
"Їздити в Крим не варто, а організовувати групові поїздки - злочинно. Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі", - йдеться в його повідомленні.
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"Важливий прецедент для судочинства ФРН й всього ЄС. Є рішення ЄС і санкції. Вони працюють. А хто буде порушувати - відповідатиме перед законом", - зазначив Клімкін.
Також глава МЗС України опублікував посилання на німецьке видання SWR, яке повідомляє, що прокуратура почала розслідування проти колишнього члена бундестагу Йорга Таусса, в його квартирі проводили обшук.
Зазначається, що компанія Схід-Захід (WOG), головою якої є Таусс, організувала групову поїздку в окупований Крим.
1/2 Їздити в Крим не варто,а організовувати групові поїздкі–злочинно.Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі https://t.co/AztQkPgPv2— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 1, 2017
2/2 Важливий прецедент для судочинства ФРН і всього ЄС. Є рішення ЄС та санкції.Вони працюють.А хто порушуватиме-відповідатиме перед законом— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 1, 2017