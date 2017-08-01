Німецькому екс-депутату далася взнаки організація групової поїздки до окупованого Криму

Проти німецького колишнього депутата бундестагу Йорга Таусса, компанія якого організувала поїздку в окупований Крим, розпочато розслідування. Про це у своєму Twitter написав глава МЗС Павло Клімкін.

"Їздити в Крим не варто, а організовувати групові поїздки - злочинно. Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі", - йдеться в його повідомленні.

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"Важливий прецедент для судочинства ФРН й всього ЄС. Є рішення ЄС і санкції. Вони працюють. А хто буде порушувати - відповідатиме перед законом", - зазначив Клімкін.

Також глава МЗС України опублікував посилання на німецьке видання SWR, яке повідомляє, що прокуратура почала розслідування проти колишнього члена бундестагу Йорга Таусса, в його квартирі проводили обшук.

Зазначається, що компанія Схід-Захід (WOG), головою якої є Таусс, організувала групову поїздку в окупований Крим.

1/2 Їздити в Крим не варто,а організовувати групові поїздкі–злочинно.Німецький екс-депутат Таусс переконався на собі https://t.co/AztQkPgPv2 — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 1, 2017