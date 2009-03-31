Балога рекомендував Тимошенко піти у відставку

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА категорично відкидає закиди прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо навмисного зриву голосування за деякі урядові законопроекти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

За словами В.БАЛОГИ, народні депутати, у тому числі з “Єдиного Центру”, не підтримали ініціативи Кабінету міністрів не з політичних, а з суто фахових причин.

«Уряд розраховував під прикриттям антикризової риторики проштовхнути у Верховній Раді явно непрофесійні зміни до фінансового та бюджетного законодавства. Прем`єр сподівалася, що її заклинання про необхідність боротьби з кризою вплинуть на депутатів, як гіпноз, і вони безрозсудно проголосують за рішення, які політично вигідні уряду, але посилять згубні економічні процеси. Такий задум провалився, що й викликало гнів Ю.ТИМОШЕНКО, яка за звичкою одразу ж почала шукати винних», - заявив В.БАЛОГА.

На думку керівника Секретаріату Президента, прем`єр-міністру для досягнення позитивного результату варто було спрямувати свої зусилля не в бік Міжнародного валютного фонду, а в бік депутатського корпусу. Саме українських парламентаріїв треба було попередньо переконати у доцільності і ефективності пропонованих рішень. Очевидно, уряд не знайшов достатньо аргументів для одностайного схвалення своїх законопроектів, зазначив В.БАЛОГА.

«До того ж сьогоднішнє голосування, як на фотопапері, проявило давню проблему Ю.ТИМОШЕНКО як керівника уряду: вона очолює Кабінет міністрів, який всупереч Конституції не спирається на парламентську більшість. Адже якби так звана коаліція налічувала 226 депутатів, то ніяких проблем із схваленням урядових законопроектів не виникло. Але більшості немає, тому Ю.ТИМОШЕНКО й нервує після кожного підтвердження цього факту. Однак коли прем`єр знову й знову виправдовує провали так званої парламентсько-урядової коаліції, їй все менше й менше ймуть віри. Тому вже, напевно, час зупинитися у постійному і гарячковому пошуку винних, чесно визнати абсурдність такого становища, подати у відставку і через нові вибори спробувати знову вибороти собі владу. Принаймні, це дасть змогу Ю.ТИМОШЕНКО, як кажуть, зберегти обличчя», - відзначив В.БАЛОГА.

Як повідомлялося, Верховна Рада сьогодні відмовилася включити до порядку денного три антикризові законопроекти, запропоновані урядом.

Зокрема, ці законопроекти передбачають виділення 7 725,19 млн. грн. на компенсацію "Нафтогазу" збитків при реалізації імпортного газу в 2009 році (№ 4266), а також зміни законів про пенсійне забезпечення (№ 3521 № 4217).

За включення цих документів до порядку денного голосували максимум 207 народних депутатів із необхідних 226.

Ухвалення даних законопроектів парламентом Кабінет міністрів називав умовою відновлення співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Водночас Ю.ТИМОШЕНКО поклала на Президента України Віктора ЮЩЕНКА відповідальність за зрив голосування у Верховній Раді за антикризові законопроекти.

«Дуже шкода, що команда народних депутатів Президента України та голови Секретаріату Віктора БАЛОГИ не проголосували, хоча заздалегідь за всіма позиціями (спірними) було досягнуто домовленість… Я вважаю, що саме тією частиною народних депутатів, які підпорядковані та управляються сьогодні Президентом України, голосування було достатньо цинічно зірвано за принципом – "що гірше для країни, то краще". Я вважаю, що в такий важкий кризовий час це неприпустимо", - заявила прем’єр.