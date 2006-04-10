Черновецький підкупляв виборців дуже заздалегідь

Шевченківський районний суд Києва не задовольнив позов нині діючого міського голови Києва Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА до Київської міської територіальної виборчої комісії і кандидата на посаду мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про визнання недійсними результатів виборів Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, вимоги позивача базувалися на тому, що КМТВК приймала рішення про результати виборів, не розглянувши всі скарги та заяви про порушення, і документ підписали не всі члени комісії. Крім цього, у позові йшлося про масовий підкуп виборців, який міг вплинути на результати голосування.

Суд вирішив відмовити позивачеві, оскільки не має доведених фактів, наданих позивачем. Як зазначається в рішенні суду, протокол про результати виборів підписано в КМТВК без розгляду всіх наявних на той момент скарг, як нею, так і судами, суд не може погодитись не визнати його (протокол), оскільки закон України про вибори «не містить будь-яких обмежень щодо підведення підсумків голосування у виборчих округах при наявності нерозглянутих скарг суб’єктів виборчого процесу». Таким чином, вважає суд, КМТВК діяла в межах своїх повноважень.

Аргументи представників позивача, що цей протокол не підписаний заступником голови комісії та ще трьома її членами, за рішенням суддів Шевченківського райсуду столиці, не є порушенням виборчого законодавства та не є підставою визнавати протокол недійсним, оскільки документ підписується всіма членами комісії, які присутні на засіданні. Причина відсутності членів комісії на цьому засіданні встановлена протокольним рішенням КМТВК від 8 квітня.

У судовому рішенні також зазначається, що позивачем не надано належних доказів перевищення ліміту виборчого фонду на проведення передвиборчої агітації кандидатом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ і судом таких фактів також не встановлено. Таким чином, посилання позивача на це, як на одну з підстав визнання виборів недійсними, не відповідає законодавству України.

Крім цього, суд після допиту свідків встановив, що надання виборцям грошей, безоплатно або на пільгових умовах цінних паперів, продуктів кандидатом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ відбувалось у жовтні-грудні 2005 року та січні 2006 року. Тобто, до моменту реєстрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО кандидатом на посаду мера.

Суд також постановив, що виступи Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, які він робив ще до встановлення КМТВК результатів виборів, також не могли вплинути на рішення комісії про результати виборів, оскільки на той момент члени територіальної виборчої комісії Києва працювали вже з готовими протоколами дільничних комісій.

Позивач може подати апеляцію на це рішення протягом двох днів.