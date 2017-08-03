У ГПУ розповіли, чому проводять обшуки у Фонді соцстраху

Обшуки у Фонді соціального страхування з тимчасової втрати працездатності проводяться за підозрою у привласненні коштів. Про це повідомили у прес-службі ГПУ.

Зазначається, що обшуки проводять співробітники ГПУ та Нацполіції. Обшуки проводяться як у приміщеннях Фонду так і вдома у службових осіб «з метою відшукання документів та інших доказів, що мають значення у кримінальному провадженні».

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«Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження за фактами заволодіння грошовими коштами Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності в особливо великих розмірах та зловживання службовими особами вказаної установи своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК України», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, прес-служба МВС повідомила УНІАН, що не має інформації про обшуки у Фонді соціального страхування в Києві.

У той же час журналіст Олена Козаченко, посилаючись на джерела у Фонді, заявила, що обшуки проводять спецпризначенці Нацполіції. "За словами джерела у Фонді, обшуки проводили спецпризначенці Національної поліції", - доповнила Козаченко своє попереднє повідомлення у Facebook.