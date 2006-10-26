Українські олігархи обговорили питання, яке їх хвилювало (фоторепортаж)

12:56, 26 жовтня 2006
Політика
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Зустріч організували в готелі "Київ"

За якимось неписаним законом другий рік поспіль у жовтні найбільші українські підприємці збираються в одному місці, щоб повирішувати питання.

У 2005 це був круглий стіл з питань бізнесу у Ющенка, який планували зробити регулярним і який став ще однією невиконаною обіцянкою влади.

Цього року олігархи і екс-олігархи самоорганізовувалися під вимпелом іншої проблеми – українського футболу. Його хвороби не байдужі власникам головних політичних і промислових активів країни, оскільки всі вони за сумісництвом є власниками команд вищої ліги.

Зустріч організували в готелі "Київ", яким  відає Верховна Рада. В одній кімнаті зібралися четверо з десятки найбагатших людей України – Ринат Ахметов ("Шахтар"), Ігор Коломойський ("Дніпро" і віднедавна віце-президент Федерації футболу), Сергій Тарута ("Металург") і Костянтин Жеваго ("Ворскла").

Крім того, були брати Суркіси, котрі володіють "Динамо" і контролюють Федерацію футболу, Олег Мкртчан ("Металург", співвласник "Індустріального союзу Донбасу"), Борис Колесников (віце-президент "Шахтаря"), Петро Диминський ("Карпати") і Володимир Бойко з Маріупольського меткомбінату імені Ілліча, на базі якого створена команда "Іллічівець".

Сімферопольську "Таврію", власником якої донедавна значився міфічний Дмитро Фірташ з "Росукренерго", представляв екс-прем`єр Криму Сергій Куніцин.

Вітаючись, вони обнімалися. Це стосувалося навіть Ахметова і Коломойського, які зіткнулися в конфлікті навколо Кременчуцького сталеливарного заводу. "Привіт, Ігоре!", - сказав президент "Шахтаря". "О, Ахметов!", - відповів, жартівливо закотивши очі, Коломойський.

Вони хором переконували, що футбол був єдиним питанням цієї "зустрічі в сімейному колі" (автор визначення – Ахметов). Жодних рішень не ухвалено, буде створена робоча група, яка підготує проекти для наступного злету олігархів за місяць.

Українська правда  Фото Ганни Андрієвської

 

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