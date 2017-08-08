Німецький політик розкритикував українського посла, який назвав фронтмена Scooter порушником закону

Заступник керівника Вільної демократичної партії Вольфганг Кубікі пригрозив послу України в Німеччині Андрію Мельнику оголошенням персоною нон-грата. Причина в тому, що дипломат вказав на незаконність відвідування групою Scooter Криму. Свою заяву німецький політик опублікував у Facebook, передає РБК-Україна.

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"Іноземний посол не повинен перевищувати межі необхідної стриманості, інакше може стати персоною нон-грата", – заявив Кубікі. Його заяву прокоментувала дипломат Світлана Мельник на своїй сторінці у Facebook, відзначивши, що український посол виконував свою роботу, відстоюючи інтереси своєї країни. "Заступник керівника Вільної демократичної партії Німеччини (його рейтинг – близько 8 %) Вольфганг Кубікі почав погрожувати оголошенням персоною нон грата. За що саме? За те, що посол поставив під питання можливість залишатися фронтмену Scooter - Ейч Пі Бакстеру як порушнику законів іншої держави – членом журі популярного кастинг-шоу країни – "Німеччина шукає супер-талант" (DSDS)", – написала Мельник.

"Тобто, іншими словами, за те, що якийсь посол вирішує публічно, законними демократичними засобами відстоювати інтереси України!" – додала дипломат.