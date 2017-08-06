Прокуратура України має намір допитати учасників групи Scooter через гастролі у Криму

Прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик заявила, що прокуратура України має намір допитати музикантів групи Scooter, які напередодні виступили з концертом на території окупованого півострова.

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«Вся інформація буде перевірятися, в процесі розслідування цього кримінального провадження планується проведення відповідних процесуальних дій на материковій Україні. Також будуть направлені запити в компетентні органи ФРН про надання міжнародної правової допомоги, а саме про проведення ряду слідчих дій — в першу чергу це допит соліста групи, інших членів групи», — заявила Тихончик в ефірі телеканалу «112 Україна».

За її словами, це перша справа, яку відкрито на музикантів через поїздку в окупований Крим.

Раніше повідомлялося, що проти групи Scooter порушили кримінальну справу за виступ в Криму.