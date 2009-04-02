Ющенко: кожен отримає своє з погляду компетентності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що запропоновані ним зміни до Конституції мають забезпечити стабільну та більш ефективну роботу парламенту, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Про це, як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЮЩЕНКО заявив в інтерв`ю щотижневому журналу «Фокус».

«Прийшов час, коли нам треба висловитися публічно і ясно – якою могла б бути національна Конституція. Я є людиною партійно незаангажованою, у мене є тільки один інтерес – сформувати найбільш об`єктивний документ, тоді він отримає підтримку», – сказав глава держави. «...Давайте ми пройдемо всю процедуру чесно і гідно – парламентські слухання, парламентське рішення, звернемося до людей», - зазначив він.

Президент висловив переконання, що тема реформування Конституції має бути предметом інтересу кожного громадянина та висловив сподівання, що Верховна Рада підтримає запропоновані ним кроки. В.ЮЩЕНКО нагадав, що саме з метою забезпечення відкритого та прозорого конституційного процесу він ініціював створення Національної конституційної комісії. «Мій головний партнер – 47 млн. українців», – переконаний глава держави.

«Я чесно і сердечно виклав свою позицію і готовий кожен рядок цієї моделі устрою відстоювати. Виграють усі: ми будемо мати самодостатній уряд, самодостатній інститут місцевих органів влади. Ми будемо мати інститут президентства, який чітко окреслений у своїх повноваженнях щодо гарантій стабільності, територіальної цілісності, безпекової, зовнішньої політики, того, що належить Президентові. Кожен отримає своє з точки зору компетентності», – відзначив глава держави. На його думку, парламент у даному випадку отримує територіальну і політичну представницькі місії. «Політична представницька місія бере на себе ту відповідальність, яка в компетенції виконавчої влади... З іншої сторони ми отримуємо інститут стабільної державної парламентської влади, яка забезпечує стабільний супровід конституційних державних інституцій», - зазначив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 31 березня В.ЮЩЕНКО передав голові Верховної Ради України Володимиру ЛИТВИНУ проект нової Конституції і попросив розглянути його в парламенті як невідкладний.

У проекті нової Конституції глава держави, серед іншого, пропонує назвати парламент Національними Зборами України, які складатимуться із Палати депутатів і Сенату, створити інститути народної законодавчої ініціативи, а також інститут місцевої ініціативи.

Крім того, В.ЮЩЕНКО пропонує заборонити одночасне проведення вибори глави держави, народних депутатів та до органів місцевого самоврядування, а також встановити новий адміністративно-територіальний устрій та нові принципи місцевого самоврядування.