Суд відхилив 20 клопотань Тараса Зеленяка, який називав росіян ”москалями” і ”кацапами”

Суд Совєтського району Новосибірська відхилив 20 клопотань підсудного Тараса ЗЕЛЕНЯКА, звинуваченого в розпалюванні національної ворожнечі через Інтернет.

Як пише Газета.ru, за версією слідства, Т.ЗЕЛЕНЯК розмістив на одному з українських інтернет-форумів повідомлення, в яких містилися висловлювання «кацапи», «москалі» та ін., що ображають національну гідність росіян. «Треба розрізняти думку й інформацію», - не погодився Т.ЗЕЛЕНЯК зі звинувачувальним висновком.

На засіданні суду, що відбулося сьогодні, 26 жовтня, адвокат Т.ЗЕЛЕНЯКА Володимир МЕЛЬНИКОВ вимагав у судді зробити судовий процес закритим від преси. Проте суддя Алла ГАРАЄВА не задовольнила вимоги захисту.

Крім того, суддя відкинула й інші клопотання підсудного, визнавши їх претензіями до слідства. У клопотаннях Т.ЗЕЛЕНЯК вказував на те, що не згоден із результатами проведених психіатричної та лінгвістичної експертиз. Він також заявив, що стенограма первинного допиту зроблена з неточностями. Суддя А.ГАРАЄВА визнала клопотання Т.ЗЕЛЕНЯКА аналізом слідчих заходів і порекомендувала йому використовувати їх у дебатах сторін, які призначені на середину листопада.

Як повідомлялося раніше, 36-річного Т.ЗЕЛЕНЯКА обвинувачують у розпаленні ненависті до російського народу. За даними прокуратури, він заходив на різні українські сайти, де й залишав коментарі щодо російського народу.

Т.ЗЕЛЕНЯК нібито використовував слова й вирази, порівняння й оцінки провокаційного характеру, спрямовані на образу відчуття національної самосвідомості російської людини.

Через деякий час новосибірцем зацікавилися співробітники ФСБ, й невдовзі було порушено кримінальну справу за статтею "Розпалення ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності".

Якщо Т.ЗЕЛЕНЯКА визнають винним, йому загрожує до двох років в`язниці.