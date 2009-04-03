Грушевського - перекрита, біля Верховної Ради - реп про Януковича

Тисячі прихильників Партії регіонів зібралися у центрі Києва для участі в акції протесту «Змінимо владу – зупинимо кризу!».

Як передає кореспондент УНІАН, найбільше учасників акції, активна фаза якої розпочнеться об 11.00, знаходиться у Маріїнському парку біля Верховної Ради, де на Маріїнській площі встановлена сцена із потужним звукотехнічним обладнанням. На цій площі встановлені близько двох десятків палаток із символікою Партії регіонів.

Також близько 2 тис. мітингувальників знаходяться навпроти Будинку уряду, ще декілька тисяч – біля Секретаріату Президента з боку вулиці Лютеранської.

Наразі вулиця Грушевського від Будинку офіцерів до вулиці Шовковичної перекрита співробітниками ДАІ, що створює затор від станції метро «Арсенальна» у напрямку центру міста.

Правоохоронці не допускають мітингувальників, зокрема, на вулицю Банкову, тобто безпосередньо до будівлі Секретаріату Президента.

Учасники акції поводяться спокійно. Їхні активісти вигукують різноманітні гасла та заклики, зміст яких спрямований проти «діючої влади, яка повинна піти у відставку, щоб їй не було соромно перед українським народом». Біля Верховної Ради з гучномовців звучить музика у стилі реп про Януковича.

Учасники акції протесту тримають у руках прапори із символікою Партії регіонів, транспаранти, де зазначені їхні вимоги, а також таблички з назвами регіонів, з яких вони прибули до столиці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні об 11.00 біля будівель уряду, Верховної Ради і Секретаріату Президента пройдуть мітинги за участю народних депутатів, представників місцевого самоврядування і активістів Партії регіонів.

О 12.00 колони мітингуючих розпочнуть рух до Майдану Незалежності.

О 13.00 на Майдані Незалежності розпочнеться мітинг-протест.

Зі своєю оцінкою ситуації в Україні і вимогами до влади зі сцени на головній площі України виступлять мери міст, керівники органів місцевого самоврядування, народні депутати, а також лідер Партії Регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Учасники акцій протесту приймуть резолюцію.