НАБУ влаштувало обшук у адвоката Мартиненка

Сьогодні, 9 серпня, НАБУ влаштувало обшук в офісі адвоката Ігоря Керезя, який має адвокатську угоду про правову допомогу з колишнім депутатом Миколою Мартиненком. Рішення про обшук підписано скандальним суддею Бобровником. Про це повідомила прес-служба Мартиненка.

«Метою обшуку є психологічний тиск і спроба отримати доступ до конфіденційних матеріалів, пов'язаних з адвокатською діяльністю у справах НАБУ, які вони намагаються сфабрикувати щодо Миколи Мартиненка. Відсутність реальних результатів слідства призвела до того, що НАБУ підміняє це піаром і гучними процесуальними кроками. Більш того – НАБУ намагається незаконними способами здобути інформацію, яка становить собою адвокатську таємницю. Це робиться з метою її незаконного використання для фабрикації справ проти Мартиненка», - підкреслив Ігор Керезь.

За його словами, формальним приводом для обшуку стала справа, порушена Генеральною прокуратурою в лютому 2013 року, матеріали якої передані нею в НАБУ.

«Це справа стосувалася «Енергоатому», австрійської компанії «Штоєрманн», СхідГЗК та ряду комерційних структур, до яких я не маю стосунку. У 2000 році я, як адвокат, за вказівкою Давида Жванії, тимчасово (упродовж 2-х місяців) і формально був директором австрійської компанії «Штоєрманн». Після чого я передав управління компанією зазначеним Жванією особам і вже понад 17 років не маю жодного стосунку ні до цієї, ні до будь-якої іншої структури, зазначеної в рішенні про обшук», - повідомив Ігор Керезь.

Прес-служба підкреслила, що очікує від НАБУ нових «маски-шоу», оскільки керівництво бюро продовжує фабрикацію звинувачень проти Миколи Мартиненка.