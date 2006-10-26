ЄС готовий завтра парафувати угоду з Україною про спрощення візового режиму

Європейський Союз готовий парафувати на саміті Україна-ЄС 27 жовтня в Гельсінкі (Фінляндія) угоди про спрощення візового режиму та реадмісію.

Про це в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі сказала Єврокомісар з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

“Дійсно, сьогодні ми отримали згоду від наших українських партнерів, що вони готові парафувати ці угоди у п’ятницю, вони погоджуються з текстами і, таким чином, я планую парафувати разом з вашим міністром закордонних справ Борисом ТАРАСЮКОМ ці угоди в п’ятницю під час саміту”, - запевнила Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР.

За її словами, студенти, академіки, дипломати будуть здатні подорожувати дешевше, легше і простіше. “І я думаю, це дуже важливо, тому що українці люблять подорожувати, таким чином це надасть їм кращий вхід до всіх країн ЄС», - додала вона.

Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР повідомила, що під час саміту будуть обговорюватися питання продовження процесу реформ в Україні, які абсолютно важливі для обох – для України та ЄС. “Я думаю, найважливіше – це поглиблювати роботу над демократичними та правовими реформами, робити подальші кроки у боротьбі з корупцією, створювати прозорий бізнес-клімат. Дуже важливо, що бізнес-спільнота буде рости і іноземні інвестори прийдуть”, - сказала вона, додавши, що в ЄС також очікують на останній крок у процесі українського приєднання до СОТ.

Також буде обговорено започаткування переговорів про нову поглиблену угоду між Україною та ЄС, співпрацю у сфері енергетики через імплементацію меморандуму щодо енергетики, ядерної безпеки, роботу над спрощенням візового режиму, угодою про реадмісію і співпрацю з багатьох регіональних проблемах, зокрема, Придністров’я.

Відповідаючи на запитання, чи можна включити в поглиблену угоду слова про перспективу для України бути у майбутньому членом ЄС, Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР зазначила, що Україна зараз є членом європейської політики сусідства. “І політика сусідства чітко - не про членство», - сказала вона, зазначивши водночас, що “майбутнє – відкрите, майбутнє не можна передбачити, двері – не відкриті, але й не закриті”. За словами Б.ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР, наступним кроком буде поглиблена угода, якщо Україна завершить процес приєднання до СОТ.