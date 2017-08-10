У суді переглянули відеодоказ держзради Януковича – звернення Путіна до Ради Федерації РФ

В оболонському районному суді Києва переглянули відеодоказ – засідання Ради Федерації РФ, де обговорили й проголосували за підтримку звернення Путіна щодо дозволу ввести війська на територію України.

Про це повідомляє кореспондент УНІАН.

Захист екс-президента Віктора Януковича, звинуваченого у держзраді, наполіг на повторному перегляді епізоду, де один із членів Ради Федерації говорить, що до Ради Федерації "годину тому" надійшла заява Януковича, де він підтримує "звернення влади АР Крим до президента РФ про надання всебічної допомоги жителям Криму".

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Коли відео переглянули в суді ще раз, адвокат Януковича Віталій Мешечок заявив, що це відео не є доказом вини Януковича у держзраді, а рішення про введення військ "носить миротворчий характер".

Як повідомляв УНІАН, Янукович обвинувачується у вчиненні держзради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

29 червня колегія Оболонського райсуду задовольнила клопотання сторони обвинувачення про спеціальне судове провадження у справі Януковича.