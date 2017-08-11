ЗСУ про ініціативу Путіна щодо ППО РФ в Білорусі: Україна вживатиме відповідних заходів

Заступник начальника управління зв’язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович заявляє, що Україна відслідковує ситуацію у зв’язку з ініціативою президента РФ Володимира Путіна щодо використання систем протиповітряної оборони на кордонах Білорусі з ЄС та Україною і вживатиме відповідних заходів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Венскович повідомив в коментарі журналістам.

Коментуючи ситуацію з можливим розміщенням систем російських ППО РФ на кордоні Білорусі з Україною, він послався на заяву начальника Генштабу ЗСУ Віктора Муженка про те, що «у нас будь-яка ситуація відслідковується і вживаються відповідні заходи».

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Крім того, Венскович додав, що «Збройні Сили України не порушують повітряні кордони суміжних держав, тобто, не дають приводу для застосування цих засобів, які вони можуть розгорнути.

«Наші повітряні сили діють виключно на території простору України», - наголосив він.

Як відомо, президент Росії Путін 10 серпня вніс до Державної Думи проект федерального закону, який дозволить РФ використовувати системи ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною.