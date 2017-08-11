Путін хоче використати ППО на кордоні Білорусі із Україною (документ)

Президент РФ Володимир Путін хоче використати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною. Відповідний законопроект він вніс до Державної Думи, повідомляється на сайті Держдуми.

У повідомленні зазначається, що Путін просить Держдуму ратифікувати протокол "Про ратифікацію протоколу про внесення змін і доповнення до Угоди між Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 року".

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Протокол був підписаний 2 листопада 2016 року в Мінську. Його положеннями уточнюється понятійний апарат Угоди, а також вносяться зміни, що стосуються організаційно-штатної структури Збройних Сил Російської Федерації і порядку застосування зброї і бойової техніки черговими з протиповітряної оборони при спільному виконанні завдань бойового чергування.

«Реалізація Протоколу дозволить підвищити надійність охорони зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі, сприятиме зміцненню безпеки двох держав і не потребуватиме додаткових асигнувань федерального бюджету», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНАН раніше, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Росії зафіксували небачений рух військової техніки у сторону України. "Але на цих свіжих фото - військова техніка, яка чомусь рухається не в Білорусь (де пройдуть навчання "Захід-2017" - УНІАН.), а зовсім в іншу сторону. У сторону України. Воронезька область, Краснодар і Крим", - йшлося у повідомленні журналіста.

Пізніше військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов заявив, що переміщення й концентрація російських військ біля кордонів з Україною пов'язані з постійною ротацією й навчаннями з метою відпрацювання сценарію вторгнення до України; в Росії зробили висновки з подій 2014 року і у випадку "відповідної політичної обстановки" мають намір діяти швидше.