Путін хоче використати ППО на кордоні Білорусі із Україною (документ)
Очільник Кремля навіть вніс до Держдуми відповідний документ для отримання дозволу.
Президент РФ Володимир Путін хоче використати ППО на кордонах Білорусі з ЄС та Україною. Відповідний законопроект він вніс до Державної Думи, повідомляється на сайті Держдуми.
У повідомленні зазначається, що Путін просить Держдуму ратифікувати протокол "Про ратифікацію протоколу про внесення змін і доповнення до Угоди між Російською Федерацією і Республікою Білорусь про спільну охорону зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі і створення Єдиної регіональної системи протиповітряної оборони Російської Федерації і Республіки Білорусь від 3 лютого 2009 року".
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Протокол був підписаний 2 листопада 2016 року в Мінську. Його положеннями уточнюється понятійний апарат Угоди, а також вносяться зміни, що стосуються організаційно-штатної структури Збройних Сил Російської Федерації і порядку застосування зброї і бойової техніки черговими з протиповітряної оборони при спільному виконанні завдань бойового чергування.
«Реалізація Протоколу дозволить підвищити надійність охорони зовнішнього кордону Союзної держави в повітряному просторі, сприятиме зміцненню безпеки двох держав і не потребуватиме додаткових асигнувань федерального бюджету», - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНАН раніше, журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в Росії зафіксували небачений рух військової техніки у сторону України. "Але на цих свіжих фото - військова техніка, яка чомусь рухається не в Білорусь (де пройдуть навчання "Захід-2017" - УНІАН.), а зовсім в іншу сторону. У сторону України. Воронезька область, Краснодар і Крим", - йшлося у повідомленні журналіста.
Пізніше військовий експерт, журналіст Юрій Бутусов заявив, що переміщення й концентрація російських військ біля кордонів з Україною пов'язані з постійною ротацією й навчаннями з метою відпрацювання сценарію вторгнення до України; в Росії зробили висновки з подій 2014 року і у випадку "відповідної політичної обстановки" мають намір діяти швидше.