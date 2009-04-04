Для Януковича 25 жовтня - це запізно

Лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що дострокові парламентські та президентські вибори мають відбутися не 25 жовтня а набагато раніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив учора під час програми “Свобода на Інтері».

«Тягнути до 25 жовтня не потрібно, бо ми до 25 жовтня не будемо сильніші», - сказав він.

За словами В.ЯНУКОВИЧА, якщо Президент дав згоду на одночасні дострокові вибори глави держави та парламенту, то це вже не матиме значення, коли саме вони відбудуться. «Не важливо, коли вони відбудуться - чи 25 вересня, чи 25 серпня чи липня. Мені здається, що сьогодні всі, хто тримається за крісла, я перш за все кажу про коаліцію, про уряд, якщо вони зараз не приймуть пропозицію Президента, то я впевнений на 100%, що їх з цими кріслами разом винесе український народ», - додав В.ЯНУКОВИЧ.

Він наголосив, що Партія регіонів приймає таку пропозицію Президента і вважає, що потрібно розпочинати процес політичних консультацій і визначатися з датою одночасних виборів глави держави та ВР. «Президент зробив, чого б і як про нього не казали різні політичні сили, він зробив мужній крок», - зауважив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 3 квітня, Президент Віктор ЮЩЕНКО заявив, що готовий до дострокових президентських виборів, якщо вони будуть проведені одночасно з достроковими парламентськими виборами.

«Я готовий прийняти рішення про дострокові президентські вибори. Бо це рішення сьогодні від мене залежить», - сказав В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО висловив готовність йти на дострокові президентські вибори, але якщо вони відбудуться одночасно з достроковими парламентськими виборами.

Водночас В.ЮЩЕНКО висловився за проведення дострокових парламентських виборів за новим законодавством, яке передбачатиме введення відкритих виборчих списків.

Також ще одною умовою оголошення дострокових виборів Президента В.ЮЩЕНКО називає ухвалення рішення про скасування депутатської недоторканності.