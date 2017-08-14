У ГПУ розповіли, що лише 5 нардепів ознайомилися із висновками таємних експертиз щодо Іловайської трагедії

Лише п'ятеро народних депутатів Верховної Ради України ознайомилися із висновками експертиз з грифом «цілком таємно» щодо причин та обставин Іловайської трагедії.

Про це йдеться в результатах розслідування Іловайської трагедії, які оприлюднені на сайті Генеральної прокуратури України.

У прокуратурі нагадали, що з метою забезпечення повної прозорості розслідування ще 15 липня 2016 року генеральний прокурор України Юрій Луценко під час виступу у Верховній Раді запропонував народним депутатам ознайомитися у встановленому порядку з висновками судових експертиз з грифом «цілком таємно» щодо проведення бойової операції в районі міста Іловайськ.

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"Однак, із більш ніж 400 народних депутатів із висновками експертиз ознайомилися лише п’ятеро з них (Андрій Тетерук, Іван Вінник, Ірина Фріз , Тетяна Чорновол, Єгор Соболєв). Решта, у тому числі народний депутат України Семен Семенченко, упродовж року для ознайомлення так і не прибули", - стверджують у ГПУ.

Також у відомстві звертають увагу, що народні депутати України, які не ознайомилися з висновками зазначених судових експертиз, мають можливість зробити це у приміщенні режимно-секретної частини Головної військової прокуратури у порядку, передбаченому законодавством про державну таємницю.

Разом з тим сказано, що необхідність надання висновкам судових експертиз грифу обмеженого доступу обумовлена тим, що у них досліджувалася значна кількість документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю.

Окремо зазначається, що Головна військова прокуратура продовжує збір доказів та встановлення всіх осіб, причетних до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, вчинення воєнних злочинів на території України, у тому числі віроломного вбивства українських військовослужбовців у районі м. Іловайськ, із тим щоб кожна особа, винна у вчиненні цих особливо тяжких злочинів проти основ територіальної цілісності України, миру та міжнародного правопорядку, була притягнута до кримінальної відповідальності та понесла заслужене покарання, яке визначать як українські суди, так і Міжнародний кримінальний суд.