З України видворили російську журналістку: в'їзд заборонено на три роки

Заблоковано деструктивну діяльність журналістки Марії Князєвої, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24". Про це повідомили у прес-службі СБУ.

Росіянка, використовуючи зв’язки з проросійськи налаштованими представниками українських медіа та експертами, збирала інформацію про ситуацію у державі, діяльність вищих органів влади, силових структур нашої держави.

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"Ці дані використовувалось нею для тенденційного висвітлення ситуації в Україні", - розповіли у Службі безпеки.

Для протидії втручанню країни-агресора у вітчизняний медіапростір та локалізації загроз в інформаційній сфері Князєву примусово повернули на територію РФ. Їй заборонено в’їжджати до України протягом трьох років.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня українські прикордонники видворили за межі країни російского пропагандиста, фактичного керівника інформаційної служби телеканалу "Інтер" Ігоря Шувалова. Йому заборонено в'їзд строком на 5 років.