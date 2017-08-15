Гройсман пропонує дозволити бізнесу відносити на витрати інвестиції в освіту

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за необхідне дозволити бізнесу відносити на витрати інвестиції в освіту, щоб не оподатковувати вкладені кошти. Про це глава уряду заявив на селекторній нараді в Дніпрі.

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«Система підготовки висококваліфікованих робочих кадрів живе сама по собі, а ринок праці і реальний сектор економіки - самі по собі. Я думаю, важливе питання - віднесення на витрати інвестицій в освіту представниками бізнесу. Це ті елементи, які потрібно впроваджувати», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра науки і освіти Лілії Гриневич, інвестиції в освіту є умовою формування нової української школи через освітню реформу, яка буде відповідати вимогам ринку праці.