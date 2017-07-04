Новий законопроект про освіту: 12-річка в школі та 7% ВВП на науку

Наступного тижня Міністерство освіти і науки внесе до Верховної Ради законопроект про освіту. У своєму Facebook журналіст Кирило Сазонов зазначає, що в цьому законопроекті добре розбираються профільні фахівці та вчителі, на відміну від широкої громадськості.

Читайте такожКомітет Ради з питань науки і освіти рекомендував прийняти в цілому проект закону "Про освіту"Після розмови з міністром освіти Лілією Гриневич, в ході якої обговорювався даний законопроект, журналіст виділив такі пункти:

1. Директори шкіл тепер працюватимуть по дві каденції (по 6 років) в одній школі.

"Ця ротація забезпечить приплив молодих і прогресивних кадрів", - зазначає журналіст.

2. Закон розширює права тих хто вчить, і одночасно тих хто вчиться. Все просто - варіантів і способів отримання освіти буде більше.

3. На освіту хочуть виділяти 7% ВВП. Зарплата вчителя - щонайменше 4 прожиткових мінімуми.

"Це маркери, які Міносвіти хоче закріпити в законі. Яка дискусія з цього приводу йде з Мінфіном ви можете самі уявити. Так що цифри в законопроекті є, але з якими жертвами вони пройдуть Верховну Раду знає тільки Бог. І то не факт", - пише журналіст.

4. Перехід від школи, яка просто дає дитині набір знань, до школи компетентності.

"Тобто, не мертві знання, а вміння їх застосовувати на практиці і працювати в групах. Велосипед винаходити не стали, просто взяли європейську модель і адаптували її під нашу реальність", - коментує Сазонов.

5. Запровадження 12-річної шкільної освіти.

Однак, як зазначає журналіст, діти не втратять рік. "Зараз навчання на бакалавра йде по формулі 11+4 (школа + ВНЗ), а буде 12+3", - пояснює він.

6. Контроль за роботою педагогів заберуть у місцевих управлінь освіти і передадуть новій незалежній інспекції якості знань.

7. Законопроект зруйнує монополію інститутів післядипломної освіти. Вчитель сам вибиратиме де і як він збирається підвищувати кваліфікацію, а потім йому буде запропонована добровільна сертифікація. Після її успішного складання учитель отримає підвищення зарплати на 20%.

8. На сайті кожного навчального закладу адміністрація буде зобов'язана вказувати скільки і з яких джерел надійшли гроші і скільки і на що було витрачено.

Як зазначає журналіст, ця міра дозволить припинити збори грошей з батьків. "Децентралізація, кошти передали на місця, грошей стало більше, їх виділяють на ті ж ремонти шкіл вже зовсім в іншій кількості ... а з батьків на ремонт все одно збирають", - пише він.

9. Вводиться окремою статтею термін «академічність доброчесності». У ньому, крім усього іншого, є і чіткі критерії «академічної недоброчесності». Це плагіат, фальсифікації, невірне оцінювання. Цей пункт буде стосуватися не тільки шкіл, але і вузів і науки в цілому.

10. Буде створено спеціальне агентство, яке нарешті познайомить систему ПТУ з реальним ринком праці.

"Тому що зараз ці дві реальності взагалі не перетинаються", - підкреслює журналіст. Також він зазначає, що в перспективі по ПТУ буде окремий закон, який в даний час готується разом з ЄС за їхніми стандартами і за їхні гроші.

11. У новому законі передбачається, що в вузах мова нацменшин буде використовуватися в якості додаткового предмета тільки там, де він потрібен для роботи. Все викладання буде українською мовою. Крім того в законі буде окремо прописано поняття корінного народу - це для кримських татар.

12. Щодо приватних шкіл та садочків вводиться формула «гроші ходять за дитиною». Якщо дитина навчається в приватній школі, яка працює за принципом безприбутковості і встановлює реальну економічно обґрунтовану ціну - за кожну дитину ця школа отримає гроші з бюджету. Передбачається, що такий захід дозволить знизити вартість навчання в приватних школах.

Також Сазонов зазначив, що в даний час триває активна дискусія щодо переведення вчителів на роботу за контрактом. "У всьому цивілізованому світі вчителі працюють за контрактом з навчальним закладом і це тримає їх в тонусі. В Україні поки не виходить. Категорично проти профільні профспілки", - зазначив він.