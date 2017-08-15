Ганебні маневри: Тимошенко видалила свій "ракетний" пост про КНДР, а її партія заявила про хакерський злам

Секретаріат партії "Батьківщина" повідомив у соцмережі, що сторінка політичної сили зазнала злому. Там спростовують інформацію про публікацію матеріалів, дискредитуючих Україну.

Читайте такожТехнології виробництва двигунів для ракет не могли потрапити з України до КНДР – Держкосмос"На офіційному сайті партії «ВО Батьківщина» не було оприлюднено жодної позиції нашої команди щодо публікації в газеті New York Times", - зазначає політсила і додає, що це провокація.

У своєму повідомленні політсила відкидає будь-яку можливість публікації дискредитуючих Україну матеріалів. "Офіційна позиція партії «ВО Батьківщина» щодо намірів дискредитувати Україну в очах світової спільноти очевидна: наша держава та наші державні підприємства категорично не могли нічого постачати до КНДР всупереч міжнародним санкціям, особливо – товари військового призначення", -йдеться у повідомленні.