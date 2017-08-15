ГПУ відкрила справу щодо втручання НАБУ у вибори президента США (документ)

Генеральна прокуратора України відкрила кримінальне провадження про втручання окремих посадових осіб НАБУ у вибори президента США в 2016 році. Про це повідомляє Обозреватель з посиланням на документ.

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За інформацією видання, відкрито провадження №42017000000002470 за ч. 2 ст. 387 Кримінального кодексу України.

«Службові особи правоохоронних органів України здійснили розголошення даних досудового розслідування шляхом оприлюднення в засобах масової інформації фрагментів записів, зроблених на листках в “амбарній книзі Партії регіонів” на ім'я глави передвиборного штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта. Зазначені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, створюючи в суспільстві враження незаконного втручання у вибори Президента Сполучених Штатів Америки», - йдеться в фабулі справи.

У документі повідомляється, що кримінальне провадження відкрито на підставі звернення народного депутата Андрія Деркача.

Як раніше повідомлялось, в травні 2016 року колишній перший заступник голови СБУ Віктор Трепак передав НАБУ документи «чорної бухгалтерії» ПР. Ці документи, за його словами, підтверджують незаконні виплати Партією регіонів готівки українським чиновникам і політикам, а також Полу Манафорту, який став пізніше керівником виборчої кампанії Трампа.

Пізніше в The New York Times вийшла стаття про роботу Манафорта в Україні, після чого він подав у відставку з поста керівника кампанії Трампа.

В кінці червня 2017 року Національні антикорупційне бюро України заявило, що НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура не уповноважені розслідувати діяльність Манафорта як політичного консультанта Партії регіонів.

25 липня 2017 року з'явився твіт Президента США Дональда Трампа про вибори 2016- го року: «Спроби України саботувати кампанію Трампа "потихеньку працювали, щоб просунути Клінтон". Де ж розслідування генерального прокурора?».