ФБР обшукало будинок Манафорта у справі щодо втручання РФ: вилучено документи – WP

Агенти ФБР вилучили документи та інші матеріали із заміського будинку Пола Манафорта, колишнього голови передвиборчого штабу Дональда Трампа та екс-політтехнолога біглого президента України Віктора Януковича.

Як повідомляє Reuters з посиланням на The Washington Post, слідчі дії в будинку у штаті Вірджинія є частиною розслідування спеціального прокурора щодо можливого втручання Росії у президентські вибори 2016 року.

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Рейд, санкціонований ордером, був проведений без попередження 26 липня, наступного дня після того, як Манафорт зустрівся з членами Сенатського комітету з питань розвідки, проінформував The Washington Post, посилаючись на людей, знайомих з розслідуванням.