Немає грошей - немає й засідань: інвестрада Ложкіна цьогоріч жодного разу не збиралася

Національна інвестиційна рада, секретарем якої є екс-керівник Адміністрації президента (АП) Борис Ложкін, впродовж року не провела жодного засідання.

Про це йдеться у відповіді АП на запит експерта центру "Ейдос" Гліба Канєвського, передає Українська правда.

Читайте такожБорис Ложкін задекларував колекцію картин, книг та бігову доріжкуТак, експерт просив надати копії рішень Національної інвестиційної ради на чолі із екс-керівником АП Борисом Ложкіним. У відповідь там повідомили, що станом на 8 серпня інвестрада не провела жодного засідання, при цьому і кошти із бюджету на її діяльність не виділялися.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня 2016 року президент Петро Порошенко підписав указ про створення Національної інвестиційної ради, її секретарем було призначено Бориса Ложкіна. У вересні того ж року він заявляв, що у 2017 році Національна інвестрада планує залучити $3-5 млрд інвестицій.